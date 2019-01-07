МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.09 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,02% — до 6,29 доллара, "Лукойла" — росла на 0,65%, до 74,7 доллара, "Новатэка" — на 0,29%, до 174,8 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,47%, до 4,69 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,1%, до 25,52 доллара.

Цена бумаг ВТБ поднималась на 1,2% — до 1,18 доллара, Сбербанка — на 1,86%, до 11,62 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в стоимости на 1,4%, достигнув 16,19 доллара.

Расписки "Норникеля" дорожали на 0,47% — до 19,41 доллара, "Северстали" — на 0,67%, до 14,21 доллара, НЛМК — на 1,18%, до 23,07 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 2,05% — до 13,69 доллара, "Ленты" — на 0,64%, до 3,17 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,41% — до 2,42 доллара.