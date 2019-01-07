МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник днем снижается, инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС) США может приостановить политику повышения ключевой ставки после последних комментариев главы регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1437 доллара за евро с 1,1393 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 108,34 иены со 108,52 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,25%, до 95,94 пункта.

Недавние комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла вызвали опасения на рынках относительно дальнейшей судьбы политики повышения ключевой ставки. Как заявил Пауэлл Американской экономической ассоциации, ФРС будет "очень внимательно" подходить к поднятию ставок.

В конце декабря ФРС изменила прогноз по поднятию базовой ставки – вместо планируемых трех регулятор намерен провести два повышения. В 2018 году Федрезерв поднял ставку четыре раза.

"Растущие ожидания того, что Федрезерв прервет череду повышений ставки, оказывают давление на доллар, и это будет значительным фактором в ближайшие дни", — сказал агентству Рейтер валютный стратег MUFG в Лондоне Ли Хардмэн (Lee Hardman).