МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник торгуются в минусе, укрепление евро на фоне ослабления доллара оказывает давление рынки Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.07 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,58% — до 6797,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 4710,42 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 10713,83 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1441 доллара за евро с 1,1393 доллара на прошлом закрытии

Доллар дешевеет к основным мировым валютам, в том числе к евро, после комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Как заявил Пауэлл Американской экономической ассоциации, ФРС будет "очень внимательно" подходить к поднятию ставок. Традиционно повышение ставки регулятором поддерживает курс доллара, сомнения относительно дальнейшей политики повышения ставки оказывают давление на американскую валюту.

Укрепление евро негативно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров региона, чей доход в долларах в этом случае снижается.

Поддерживает снижение британского FTSE 100 удешевление акций газосервисной компании Centrica. Она стала лидером снижения в индексе, акции Centrica потеряли уже 4,5% стоимости в ходе торгов после того, как аналитики Jefferies понизили рейтинг акций.

Негативная статистика по еврозоне поддерживает снижение рынков Европы. Так, индекс доверия инвесторов в зоне евро в январе опустился до минимума с декабря 2014 года, до минус 1,5 пункта с минус 0,3 пункта в декабре, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix. Показатель снижается пять месяцев подряд, но при этом оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали снижение индикатора до минус 2 пунктов.