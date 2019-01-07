МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник в основном слабо снижаются после сильного роста в пятницу, инвесторы внимательно следят с новостями по торговым переговорам США и КНР, которые стартовали в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.35 мск фьючерс на индекс Dow Jones рос на 0,12%, до 23422 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,11%, до 6426,62 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 2529,62 пункта.

В ночь на пятницу министерство коммерции Китая объявило, что 7-8 января в КНР пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. На фоне этих новостей индексы США подскочили в пятницу примерно на 3-4%.

В понедельник утром СМИ сообщили, что торговые переговоры между США и Китаем начались в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на решение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения.

"Инвесторы будут находиться в режиме повышенной готовности к любым новостям о том, как проходят торговые переговоры США и Китая в Пекине", — рассказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).

Позднее в понедельник будут опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг США в декабре, которые опубликует американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики ожидают, что показатель снизился до 59,6% с ноябрьского уровня в 60,7%.