МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются без единой динамики, инвесторы ожидают развития в вопросе торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% — до 2527,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,05%, до 1300,81 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,27% — до 25905,82 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,14%, до 2033,84 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,72% — до 5723,9 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 1,05%, до 20249,11 пункта.

"Многие более ранние опасения рынков теперь ослабевают", — рассказал агентству Рейтер глава отдела глобальной стратегии Daiwa Securities Хироказу Кабейя (Hirokazu Kabeya). Эксперт отметил, что на этом фоне сохраняются опасения относительно замедления роста американской экономики.

В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения.

При этом ослабление иены способствует росту японского Nikkei 225. Более дешевая национальная валюта поддерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в долларах.