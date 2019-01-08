МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник коррекционно поднимается после того, как снижался четыре торговые сессии подряд, инвесторы обеспокоены возможным отказом Федрезерва от политики повышения ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.32 мск, курс евро к доллару снижался до 1,1441 доллара за евро с 1,1474 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене рос до 108,86 иены со 108,7 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,24%, до 95,9 пункта.

Последние комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла вызвали опасения инвесторов по поводу дальнейших повышений ставки в текущем году. Как заявил Пауэлл Американской экономической ассоциации, ФРС будет "очень внимательно" подходить к поднятию ставок.

"Федрезерв прислушивается к рынку, и регулятор распознал его вспыхивающие знаки. Пока данные по инфляции США были хорошими, поэтому у ФРС есть пространство для приостановки череды повышений ставки", — цитирует агентство Рейтер мнение валютного стратега Bank of Singapore Сим Мо Сена.

В конце декабря ФРС изменила прогноз по поднятию базовой ставки – вместо планируемых трех регулятор намерен провести два повышения. В 2018 году Федрезерв поднял ставку четыре раза.