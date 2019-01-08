МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись разнонаправленно в ожидании результатов и заявлений по итогам торговых переговоров между делегациями США и КНР в Пекине, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,26% — до 2526,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,12%, до 1299,89 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,15% — до 25875,45 пункта, корейский KOSPI потерял 0,6%, опустившись до 2025,27 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7% — до 5722,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,82% — до 20204,04 пункта.

В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения.

В интервью телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс заявил, что страны в ходе переговоров могут быстро прийти к соглашению по насущным вопросам.

"Я думаю, что существует очень хороший шанс, что мы получим разумную договоренность, с которой может жить как Китай, так и США, и которая будет касаться всех ключевых вопросов", — сказал Росс. При этом министр отметил, что достичь договоренностей по структурным вопросам торговли, а также по исполнению соглашений будет сложнее.