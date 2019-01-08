МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник поднимаются, удешевление евро к доллару поддерживает рынки региона, при этом инвесторы продолжают следить за новостями по переговорам США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,51% — до 6845,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 4742,54 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 10761,47 пункта.

Курс евро к доллару снижался до 1,1452 доллара за евро с 1,1474 доллара на прошлом закрытии. Ослабление национальной валюты благоприятно сказывается на стоимости акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в долларах.

Евро дешевеет на фоне коррекционного укрепления доллара, а также после выхода слабой статистики по Германии. Так, объем промышленного производства крупнейшей экономики региона в ноябре сократился на 1,9% в месячном выражении и на 4,7% в годовом. По отношению к октябрю аналитики ожидали роста индикатора в ноябре на 0,3%.

При этом переговоры США и КНР по торговым вопросам, которые начались в Пекине в понедельник, продолжают поддерживать торги. Инвесторы позитивно реагируют на стремление сторон к разрешению торговых противоречий.

"Многие инвесторы все еще стараются обезопасить себя, и нам еще предстоит увидеть, продолжится ли восстановление, или окажется, что это краткосрочное ралли, которое последовало за ослаблением рисков", — приводит агентство Рейтер мнение стратега по перекрестной торговле Nomura Securities Масанари Такады (Masanari Takada).