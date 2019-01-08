МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США уверенно растут на открытии торгов во вторник на позитивных ожиданиях по переговорам КНР и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,3%, до 23838,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 6884,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,79%, до 2569,88 пункта,

В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Как заявил в телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс, страны в ходе переговоров могут быстро прийти к соглашению по насущным вопросам.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

"Пока США и Китай ведут переговоры по деэскалации торгового конфликта, Центробанк (США — ред.) демонстрирует готовность замедлить свой цикл ужесточения денежно-кредитной политики, а экономика по-прежнему работает хорошо, рынки на этом фоне могут выглядеть привлекательно", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam).