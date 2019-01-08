МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи и вырос по индексу РТС на фоне значительного укрепления рубля, который прибавляет к доллару и евро более 1%, следует из данных Московской биржи

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился 0,7% — до 2389,7 пункта, индекс РТС вырос на 0,44%, до 1122,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.42 мск снижался на 98 копеек — до 66,76 рубля, курс евро – на 82 копейки — до 76,48 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,29% — до 58,64 доллара за баррель.

Крепкий рубль оказал давление на индекс Мосбиржи, существенную долю в котором составляют экспортеры, отмечают опрошенные РИА Новости аналитики.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В НЕФТИ

С открытия торгов курс рубля демонстрирует уверенный рост: американская валюта пробила вниз отметку в 67 рублей впервые с 18 декабря, евро упал ниже 77 рублей впервые с 20 декабря.

Эксперты отмечают невысокие объемы торгов как на валютном рынке Московской биржи, так и на рынке акций.

"Во вторник 8 января на российском рынке акций наблюдалась смешанная динамика. Рублёвый фондовый индекс Мосбиржи закрылся с потерей 0,7%. Долларовый РТС финишировал с прибавкой почти 0,5%. Росту рублевого бенчмарка могло помешать укрепление рубля до отметки 67 за 1 доллар, которое нивелировало позитивное движение цен на нефть Brent в район 58 долларов за баррель", — комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"В лидерах снижения оказались акции металлургических компаний. Большинство металлов торговалось в минусе, так что с укреплением рубля интерес к акциям металлургических компаний упал особенно заметно", — также обращает внимание она.

В лидерах снижения – акции "Русала", которые упали на 3,31%, НЛМК – на 3,57%. Также снизились акции "Газпрома" — на 0,56%, "Роснефти" — на 1,58%, префы "Транснефти" — на 1,88%. Под давлением оказались бумаги "Татнефти" (префы — на 2,52%, обыкновенные акции — на 1,97%).

Лидерами роста стали акции "Иркута" (+12,19%), "Магнита" (+2,22%), Qiwi (+1,84%), "М.Видео" (0,67%), ВТБ (+0,64%) и акции "Яндекса" (+0,55%),

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИИ

В среду настроения на рынках будут определяться преимущественно внешним фоном, отмечает Соснова из "Фридом Финанс". Но, скорее всего, колебания вблизи отметок 2380-2400 пунктов по индексу Мосбиржи и 1110-1130 пунктов по индексу РТС продолжатся, полагает она.

Ирина Фомкина из ITI Capital отмечает, что рынок по-прежнему находится в тревожном состоянии из за переговоров между США и Китаем.

"Нефть продолжает расти, что поддерживает курс. Однако негативным фактором является укрепление курса доллара по отношению к ключевым валютам. DXY прибавил 0,23%", — отмечает она факторы влияния на колебания рубля.