МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ощутимо растут в среду, поскольку инвесторы надеются на достижение США и Китаем долгосрочных договоренностей по торговым вопросам в рамках проходящих в Пекине переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,59% — до 2566,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,56%, до 1320,14 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 2,46% — до 26512,06 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,88%, до 2063,27 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 1% — до 5779,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,39%, до 20484,85 пункта.

Мировые рынки пристально следят за развитием торговых отношений между США и Китаем. В понедельник в Пекине начались двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Президент США Дональд Трамп заявил в свою очередь во вторник в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

"Рынкам помогают надежды, касающиеся торговых переговоров между США и Китаем. Возможно, будут определенные договоренности, которые помогут увеличить китайский импорт природного газа, соевых бобов и других товаров из США. Однако, скорее всего, сторонам трудно будет решить более структурные вопросы, такие как права на интеллектуальную собственность", — сказал агентству Рейтер старший инвестиционный аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).