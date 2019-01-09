МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на фоне надежд инвесторов на то, что США и КНР смогут разрешить свои торговые противоречия в ходе стартовавших в начале текущей недели переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,41% — до 59,55 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,65% — до 50,60 доллара за баррель.

В понедельник в Пекине стартовали двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай надеется на разрешение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения. Как заявил телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс, страны в ходе переговоров могут быстро прийти к соглашению по насущным вопросам. Эти новости с начала недели поддерживают стоимость "черного золота".

Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes) прокомментировал агентству Рейтер, что нефть продолжает дорожать, поскольку инвесторы оптимистично надеются на успех торговых переговоров между США и Китаем, исходя из сообщений из Пекина. По мнению эксперта, рынок нефти пытается поймать позитивный настрой "после ужасного для рисковых активов декабря".