МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в среду на фоне проходящих переговоров США и КНР по торговым вопросам, которые увеличивают склонность инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.42 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,1 доллара, или на 0,16% — до 1283,8 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,2% — до 15,682 доллара за унцию.

Золото сталкивается с трудностями в связи с постепенным восстановлением спроса на рисковые активы, сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу Цзясюань (Benjamin Lu Jiaxuan). Вместе с тем инвесторы отыгрывают "голубиные" заявления ФРС США.

В понедельник в Пекине начались торговые переговоры КНР и США. Как заявил телеканалу CNBC министр торговли США Уилбур Росс, страны в ходе переговоров могут быстро прийти к соглашению по насущным вопросам. Во вторник президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

Золото традиционно считается безопасным активом, поэтому ослабление глобальных рисков снижает спрос на него.

Сдерживают удешевление золота комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Как заявил Пауэлл Американской экономической ассоциации, ФРС будет "очень внимательно" подходить к повышению ставок. Инвесторы опасаются, что регулятор может свернуть политику повышения ставки. Традиционно увеличение ставки поддерживает доллар, что отрицательно влияет на стоимость золота.