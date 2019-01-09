МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Курс иены в среду снижается по отношению к доллару, а курс евро растет к американской валюте после того, как оптимизм вокруг торговых отношений США и Китая способствовал росту спроса на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.41 мск курс доллара к иене рос до 108,85 иены со 108,73 иены за доллар, курс евро к доллару поднимался до 1,1458 доллара за евро с 1,1442 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 95,8 пункта.

Спрос на рисковые активы восстанавливается на текущей неделе после резкого снижения в декабре из-за опасений вокруг мировой экономики. Поддержку оказывают новости о стартовавших в Пекине торговых переговорах между США и Китаем. Надежды на достижение сторонами долгосрочных торговых договоренностей приводят к сокращению интереса инвесторов к более надежным активам, например, японской иене.

"Рынок был слишком пессимистично настроен в отношении перспектив мировой экономики до начала года, однако похоже, что этот пессимизм сходит на нет. Восстановление рыночных настроений продолжится, и в этом контексте курс доллара к иене будет постепенно укрепляться и поднимется до отметки 110 долларов за иену", — считает валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер.