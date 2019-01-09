МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции после стремительного роста в первые три торговые сессии года (3, 4 и 8 января). В течение них доллар упал на 3 рубля, евро – почти на 3,5 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск среды повышался на 20 копеек — до 68,09 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 76,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти с утра повышается на 1%, до 59,27 доллара за баррель по марке Brent.