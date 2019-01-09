МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Акции "Русала" и ГДР En+ подешевели на 4-7,5% после новостей о предложении представителей Конгресса США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго". Конгрессмены призвали минфин США отложить снятие санкций с EN+, "Русала" и "Евросибэнерго"

Бумаги "Русала" к 10.06 мск дешевели на 3,2%, ГДР En+ — на 5,6%. Ранее в среду акции "Русала" снижались на 4,1%, ГДР En+ — на 7,5%. Индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,4%

Председатели семи комитетов палаты представителей Конгресса США во вторник обратились с письмом к минфину страны, где призвали отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго", сообщил комитет по иностранным делам. Законодатели просят министра финансов Стивена Мнучина провести брифинг для членов конгресса и отложить прекращение действия санкций, пока не будут даны ответы на вопросы парламентариев.