МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов умеренно повышается на позитивных внешних сигналах.

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск повышался на 0,4%, до 2400 пунктов, индекс РТС — на 0,2% — до 1125 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти с утра растет на 1%, до 59,27 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах увеличились на 1-1,1% на фоне надежд по переговорам КНР и США. Фьючерсы на американские фондовые индексы повышались с утра на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на 1-2,4%.