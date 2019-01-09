МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть повышаются в среду днем на фоне снижения запасов сырья в США и увеличения спроса на рисковые активы в свете ослабления торговых опасений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,03% — до 59,92 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,09%, до 50,82 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти оказывают данные Американского института нефти (API), свидетельствующие о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 4 января коммерческие запасы нефти в США упали на 6,27 миллиона баррелей после снижения на 4,5 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,8 миллиона баррелей после роста на 7 тысяч баррелей неделей ранее.

Кроме того, мировые инвесторы продолжают пристально следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. В среду в Пекине завершились переговоры Китая и США по торговым вопросам, которые продолжались с понедельника. Изначально встреча была запланирована на 7-8 января, однако она продолжалась и 9 января. Теперь рынки ждут официальных итогов переговоров.

"Общее отношение инвесторов к рисковым активам улучшается, поскольку переговоры между США и Китаем способствуют ослаблению неопределенности на рынке", — приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика Kiwoom Securities в Сеуле Ан Еа-Ха (Ahn Yea-Ha).