МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI в среду днем растет и уже поднималась более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.21 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки WTI росла на 2,93% — до 51,24 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 3%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,52%, до 60,2 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю. По сообщению организации, за неделю по 4 января коммерческие запасы нефти в стране упали на 6,27 миллиона баррелей после снижения на 4,5 миллиона баррелей неделей ранее.