МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду растет, отыгрывая дорожающую нефть. Растущие западные фондовые индексы поддерживают позитивный фон на рынке акций РФ.

К 16.27 мск рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,8% — до 2409 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1132 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок в среду продолжил повышаться, отыгрывая позитивный внешний фон.

Так, западноевропейские биржевые индексы днем повышаются на 0,9-1,3%, фондовые фьючерсы США при этом растут на 0,3-0,4%. Ожидания компромиссов на торговых переговорах США и Китая подогревают спрос на рисковые активы.

Стоимость нефти растет девятую сессию подряд, стремясь выйти на психологически значимый уровень 60 долларов за баррель сорта Brent. Американский институт нефти (API) на неделе по 4 января зафиксировал снижение коммерческих запасов нефти в США на 6,27 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение показателя только на 2,8 миллиона баррелей.

В лидерах роста на российском рынке – акции Сбербанка (+2,9%), отыгрывающие укрепление рубля в предыдущие три сессии. На дорожающей нефти растут акции нефтегазового сектора: "Роснефти" (+1%), "Газпрома" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%).

В лидерах снижения — акции "Русала" (-1,6%) на фоне новостей о предложении председателей семи комитетов палаты представителей конгресса США минфину страны отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго". На этом же фоне дешевеют и ГДР холдинга En+ (-2%). Также снизились в цене префы "Транснефти" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Акрона" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ситуация на отечественном фондовом рынке существенно не изменится и биржевые индексы способны закрыть день в плюсе, оценивает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Рост рынка акций РФ сдерживают санкционные риски, которые усилились на фоне возникшей неопределенности вокруг снятия санкций с "Русала" и En+, рассуждает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

"На данный момент уровнем поддержки для индекса Мосбиржи выступает отметка – 2290 пунктов, уровнем сопротивления – 2450 пунктов. На этой неделе индекс Мосбиржи продолжит путь к своему уровню сопротивления и консолидируется в диапазоне 2420-2445 пунктов", — оценил он.