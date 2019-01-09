МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду вечером, при этом нефть марки Brent дорожает более чем на 3% вслед за аналогичным удорожанием WTI, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,03% — до 60,5 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,42% — до 51,48 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю. По сообщению организации, за неделю по 4 января коммерческие запасы нефти в стране упали на 6,27 миллиона баррелей после снижения на 4,5 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,8 миллиона баррелей после роста на 7 тысяч баррелей неделей ранее.