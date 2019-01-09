МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Доллар в среду вечером торгуется в минусе перед публикацией протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, из которого инвесторы надеются узнать больше деталей о планах регулятора относительно его монетарной политики в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.02 мск курс евро к доллару рос до 1,1515 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,144 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,19 иены за доллар со 108,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,56%, до 95,37 пункта.

ФРС США на заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это стало четвертым повышением в прошлом году. При этом в 2019 году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз Федрезерв объяснил экономическими показателями.

Инвесторы ждут публикации позднее в среду протокола декабрьского заседания. "Публикация протокола встречи ФРС сегодня и выступление (главы ФРС — ред.) Джерома Пауэлла завтра покажут нам, насколько другие члены регулятора согласны с председателем Федрезерва. Если их риторика по-прежнему будет свидетельствовать о готовности сделать паузу (в повышении ставки — ред.) и об их опасениях насчет чувствительности ставки к колебанию рынков, доллар не получит никакой поддержки", — сказал телеканалу CNBC валютный стратег Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes).

В то же время, трейдеры ждут итогов торговых переговоров между США и Китаем. Двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако продолжились и 9 января. В среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что переговоры завершились, их официальные итоги будут обнародованы "в ближайшее время".