МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос, отыгрывая повышение мировых фондовых рынков и дорожающую нефть. Основные биржевые индексы РФ обновили максимумы текущего года.

Так, к закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 1,02% — до 2414,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1035,51 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Оба биржевых показателя обновили максимумы текущего года.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок в среду продолжил повышаться, отыгрывая позитивный внешний фон.

Так, западноевропейские биржевые индексы к вечеру выросли на 0,7-0,9%, фондовые индексы США при этом увеличились на 0,3-0,6%. Оптимистичные ожидания по поводу итогов торговых переговоров США и Китая, которые завершились в среду, подогревали спрос на рисковые активы.

Стоимость нефти растет девятую сессию подряд, стремясь выйти на психологически значимый уровень 60 долларов за баррель сорта Brent. Американский институт нефти (API) на неделе по 4 января зафиксировал снижение коммерческих запасов нефти в США на 6,27 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали сокращение показателя только на 2,8 миллиона баррелей.

В лидерах роста оказались акции Сбербанка (+3%) на фоне ощутимого укрепления рубля в предыдущие три сессии. Также выросли акции ММК (+3,8%), "Алросы" (+2,8%), "Полюса" (+2,7%).

В лидерах снижения — акции "Русала" (-1,5%) на фоне новостей о предложении представителей конгресса США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго". На этом же фоне подешевели ГДР холдинга EN+ (-2,2%). Также снизились в цене префы "Транснефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), акции "Татнефти" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский фондовый рынок завершил день на оптимистичной ноте, но при этом по индексам поступают некоторые тревожные технические сигналы, которые, впрочем, могут и не реализоваться, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Основное внимание инвесторов будет сконцентрировано на новостях в отношении торговых переговоров, а также данных по запасам нефти в США, добавил она, говоря о краткосрочных факторах динамики индексов.

В конце прошлого года индекс Мосбиржи предпринял попытку пробоя вниз восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2017 года, однако он не был подтвержден закреплением ниже поддержки, расположенной на уровне 2300 пунктов, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Более того, "быкам" у этого уровня удалось вернуть себе инициативу и вновь вывести рынок выше тренда. В результате, на графике индекса Мосбиржи формируется консолидационный коридор, выход из которого может определить направление дальнейшего среднесрочного движения", — добавил он.