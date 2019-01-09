МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускоряют темпы роста, при этом нефть марки WTI дорожает уже более чем на 5% после публикации статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.47 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 5,56%, до 52,55 доллара за баррель, а цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 4,63% — до 61,44 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают новости о сокращении запасов нефти в США. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 439,7 миллиона баррелей.