МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в "зеленой зоне" в среду, инвесторы ожидают итогов торговых переговоров между США и КНР и публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.51 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,62%, до 23934,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,78%, до 6950,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 2589,07 пункта.

По словам трейдера Sevens Report Тома Эссе (Tom Essaye), чье мнение приводит издание Wall Street Journal, основным фактором, определяющим положительную динамику американских фондовых рынков, являются надежды на деэскалацию торгового конфликта двух крупнейших экономик мира — США и КНР.

Двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако продолжились и 9 января. Во вторник президент США Дональд Трамп написал в микроблоге в Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо".

Помимо этого инвесторы ожидают позднее в среду публикации протокола декабрьского заседания Федрезерва. Регулятор на заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это стало четвертым повышением в прошлом году. При этом в 2019 году ФРС спрогнозировала еще два повышения ставки вместо ранее планируемых трех.