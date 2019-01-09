МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам перед публикацией протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,8 доллара, или на 0,3% — до 1289,7 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,18% — до 15,685 доллара за унцию.

Снижение курса доллара оказывает поддержку стоимости драгоценного металла, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,57%, до 95,36 пункта.

Ослабление курса доллара к мировым валютам происходит перед публикацией протокола декабрьского заседания Федрезерва, из которого инвесторы надеются узнать больше деталей о планах регулятора относительно его монетарной политики в 2019 году. Трейдеры ожидают публикации документа позднее в среду.

ФРС США на заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это стало четвертым повышением в прошлом году. При этом в 2019 году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки вместо ранее планируемых трех. Такой прогноз Федрезерв объяснил экономическими показателями.