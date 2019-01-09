МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду прибавлял к доллару и терял к евро на фоне закрепления европейской валюты на форексе выше 1,15 доллара.

Рост нефти выше 61 доллара за баррель поддерживает курс рубля, несмотря на коррекционный потенциал после ощутимого роста в предыдущие три дня.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.17 мск снижался на 13 копеек — до 66,76 рубля, курс евро — повышался на 37 копеек, до 76,92 рубля.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Рубль повышался против доллара и снижался к евро, отыгрывая закрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,15 доллара. Это движение курса стало сигналом к дальнейшей активизации спроса на рисковые активы.

Рост рынка нефти выше 61 доллара за баррель сорта Brent также сигнализирует об аппетите инвесторов к риску. Инвесторы отыгрывают новости о сокращении запасов нефти в США. По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 439,7 миллиона баррелей.

Кроме того, Саудовская Аравия сократила добычу нефти до 10,2 миллиона баррелей в сутки в рамках нового соглашения ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих. При этом по условиям сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия должна была сократить добычу нефти до 10,311 миллиона баррелей в день.

В итоге, доллар вечером снижался к рублю на 0,2%, евро повышался на 0,55%. Рублевая цена нефти поднялась до уровня 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в среду снял краткосрочную перекупленность против доллара и евро, что говорит о готовности возвращения к дальнейшему укреплению, считает Елена Кожухова, из компании "Велес Брокер".

"По паре доллар/рубль стоит ориентироваться на уровень 67 (неспособность доллара отвоевать данную отметку будет говорить о перспективах падения к 66 рублям), а по паре евро/рубль стоит обратить внимание на сопротивление 77,20 и поддержку 76,50", — оценила она.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,3-67,5 рубля, евро – в коридоре 76,3-77,7 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.