МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили торги среды ростом вслед за динамикой индексов США на оптимизме вокруг американо-китайских торговых переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,66%, до 6906,63 пункта, французский CAC 40 — на 0,84%, до 4813,58 пункта, немецкий DAX — на 0,83%, до 10893,32 пункта.

Двусторонние переговоры КНР и США по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако продолжились и 9 января. В среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что переговоры завершились, их официальные итоги будут обнародованы "в ближайшее время".

Во вторник президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо". Трейдеры полагают, что это дает основание надеяться на положительный исход встречи.

При этом практически не повлияли на европейские торги данные министерства экономики и технологий Германии. Объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в ноябре снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, напротив, ожидали роста индикатора на 0,3%.