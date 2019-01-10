МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг на фоне надежд на скорое разрешение США и Китаем своих торговых противоречий после прошедших в Пекине переговоров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,23% — до 2550,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1313,19 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,37% — до 26559,48 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,05%, до 2065,72 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,09% — до 5773 пункта, японский Nikkei 225 — опускался на 1,18%, до 20187 пунктов.

Участники торгов в четверг отыгрывают сообщение министерства коммерции КНР. Согласно заявлению ведомства, Китай и США по итогам прошедших 7-9 января двусторонних торговых консультаций заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов. Отмечается, что стороны договорились поддерживать тесный контакт.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Так, согласно данным государственного статистического управления КНР, годовая инфляция в Китае в декабре 2018 года составила 1,9%, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 2,1%. Рост потребительских цен в стране замедлился по сравнению с ноябрем, когда он составлял 2,2% в годовом исчислении.

Давление на настроение инвесторов в Японии оказывает курс иены, который укрепляется к доллару, что является негативным фактором для экспортеров страны. Так, курс доллара к иене снижается в четверг до 107,94 иены за доллар со 108,15 иены днем ранее. Кроме того, аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отметили, что на японском рынке отмечается коррекция после того, как "индекс Nikkei 225 вырос примерно на 900 пунктов за последние три торговых сессии".