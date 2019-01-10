МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром на фоне снижения курса доллара к мировым валютам после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,25 доллара, или на 0,41% — до 1297,45 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,43% — до 15,803 доллара за унцию.

Поддержку стоимости драгоценного металла оказывает курс доллара, который снижается по отношению к мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 95,12 пункта. Ослабление доллара происходит после публикации протокола декабрьского заседания Федрезерва. Регулятор признал, что масштабы и сроки ужесточения монетарной политики "стали менее ясными" из-за волатильности фондовых рынков и растущей политической и экономической неопределенности.

Главный рыночный аналитик Insignia Consultants Читан Карнани (Chintan Karnani), мнение которого приводит агентство MarketWatch, полагает, что в сложившейся обстановке стоимость золота может "протестировать отметку 1300 долларов за унцию, однако устойчивость цены выше данного уровня в краткосрочной перспективе остается под вопросом".