МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг приостановил рост после уверенной позитивной динамики в первые дни нового года.

Западные биржевые индексы и нефтяные котировки колеблются в умеренном минусе, что поддерживает стабилизацию российского рынка.

К 14.30 мск рублевый индикатор Мосбиржи повышался на 0,1% — до 2417 пунктов, долларовый индекс РТС снижался в пределах 0,1%, до 1035 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

СТАБИЛИЗАЦИЯ

Российский фондовый рынок в четверг мало меняется около уровней предыдущего закрытия. Обновление накануне максимумов текущего года после нескольких дней роста сменилось стабилизацией. Индекс Мосбиржи в предыдущие четыре торговые сессии вырос на 1,9%, РТС — на 6,2%.

Внешний фон поддерживают коррекционно-стабилизационные настроения. Западноевропейские рынки акций снижаются днем на 0,2-0,6%, американские фондовые фьючерсы – на 0,4-0,5%. Сохраняющаяся неопределенность вокруг "шатдауна" американского правительства понизила аппетит к риску на мировых торговых площадках.

Стоимость нефти после попыток закрепиться выше 61 доллара за баррель сорта Brent также притормозила в росте. Фон поддерживается понижением прогноза Morgan Stanley стоимости нефти марки Brent на текущий год в среднем до 61 доллара за баррель с прежних 69 долларов. Прогноз по стоимости барреля нефти марки WTI на 2019 год был понижен до 54 долларов с 60 долларов.

В лидерах роста — акции "Мосэнерго" (+2,6%), " Аэрофлота " (+2,3%), "Магнита" (+2,2%), "Полюса" (+1,8%). В лидерах снижения — акции "Ростелекома" (-2,9% префы, —2,8% обыкновенные). Также дешевеют бумаги "Акрона" (-2,4%), ММК (-0,6%), акции "Газпрома" (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Крупные инвесторы фиксируют прибыльные позиции по отдельно взятым акциям, входящим в основные российские фондовые индексы, считает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

Однако в целом динамика российского фондового рынка останется позитивной в ближайшей перспективе, оценил он.

Внешний фон для сегодняшних торгов российского рынка остается смешанным, оценила Анна Кокорева из компании "Альпари". Индекс Мосбиржи на этом фоне в четверг будет колебаться в пределах 2380-2420 пунктов, оценила она.