МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рубль днем теряет позиции к доллару и к евро в рамках коррекции.

Снижение аппетита к риску на мировых рынках поддерживает коррекционные настроения и на российском валютном рынке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.09 мск повышался на 39 копеек — до 67,13 рубля, курс евро — на 25 копеек до 77,35 рубля.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль снижался против доллара и евро днем, отыгрывая общее ослабление аппетита к риску на мировых финансовых рынках. Западноевропейские рынки акций снижаются днем на 0,2-0,6%, американские фондовые фьючерсы – на 0,4-0,5%. Сохраняющаяся неопределенность вокруг "шатдауна" американского правительства понизила аппетит к риску на мировых торговых площадках, говорят трейдеры.

Стоимость нефти после попыток закрепиться выше 61 доллара за баррель сорта Brent также притормозила в росте. Фон поддерживается понижением прогноза Morgan Stanley стоимости нефти марки Brent на текущий год в среднем до 61 доллара за баррель с прежних 69 долларов. Прогноз по стоимости барреля нефти марки WTI на 2019 год был понижен до 54 долларов с 60 долларов.

В итоге, доллар и евро днем повышались к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Подъем на рынке нефти затормозился, однако среднесрочный позитивный настрой в сырьевом сегменте превалирует, и это ограничивает давление на российскую валюту, отметил Михаил Мащенко из компании eToro.

"В более широкой перспективе риски для рубля представляет санкционная угроза, несмотря на то, что на днях сенат США не смог утвердить новые ограничения в отношении России, Сирии и Ирана. Впрочем, рублю не грозит масштабная просадка, и даже возможно возобновление попыток роста", — добавил он.

На следующей неделе ЦБ возобновит покупки для Минфина валюты на рынке в рамках бюджетного правила, в связи с чем вероятен очередной раунд ослабления рубля, отметил Михаил Кузин из УК "Райффайзен Капитал".