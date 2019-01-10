МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в четверг, — инвесторов нервирует отсутствие новостей по итогам торговых переговоров США и КНР, проходивших на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,51% — до 23756,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 6903,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,67%, до 2567,36 пункта.

"В настоящее время рынок находится в минусе на отсутствии положительных новостей и из-за того, что ничего не известно о результатах торговых переговоров", — цитирует агентство Рейтер управляющего директора New Vines Capital LLC Андре Вахоса (Andre Bakhos).

Министерство коммерции КНР в четверг сообщило, что Китай и США в ходе переговоров 7-9 января провели обстоятельный обмен мнениями по торговым и структурным вопросам, повысили уровень взаимопонимания и договорились поддерживать тесный контакт. Однако никаких подробностей достигнутых договоренностей стороны не озвучили.

Вместе с тем инвесторы обратили внимание на опубликованный в среду протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор признал, что масштабы и сроки ужесточения монетарной политики "стали менее ясными" из-за волатильности фондовых рынков и растущей политической и экономической неопределенности.