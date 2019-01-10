МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам 2018 года снизился на 21,22% по сравнению с годом ранее, до 39,5 тонны, по серебру – вырос более чем в 7 раз, до 9,492 тонны против 1,307 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в 2018 году заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 102 миллиарда рублей против 115,7 миллиарда рублей в 2017 году. Только в прошедшем декабре было заключено сделок на 8,3 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом на 3 тонны и 2,4 тонны серебром (на 77 миллионов рублей).

На Московской бирже в 2017 году было заключено сделок с золотом на 50,14 тонны и серебром – на 1,307 тонны. В 2016 году — на сумму более 124,8 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.