МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,46%, до 6,41 доллара, "Новатэка" — на 1,03%, до 176,5 доллара, "Лукойла" — на 1,7%, до 76,66 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,67%, до 4,76 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,89%, до 27 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,86%, до 20 долларов, НЛМК — снизилась на 0,31%, до 22,83 доллара, "Северстали" — на 1,16%, до 14,43 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,51%, до 1,18 доллара, Сбербанка — снизились на 0,46%, до 11,99 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 1,79%, до 17,1 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 3,13%, до 14,33 доллара, "Ленты" — на 2,04%, до 3,25 доллара. Бумаги АФК "Система" снизились в цене — на 0,73%, до 2,46 доллара.