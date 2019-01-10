МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне перешедшего к росту рынка нефти.

Основные биржевые индексы опять обновили максимумы 2019 года.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,83% — до 2434,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1142,32 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ОПЯТЬ РОСТ

Российский фондовый рынок в четверг к закрытию смог выйти в плюс на фоне возобновившегося вечером роста рынка нефти.

Стоимость нефти после неуверенной динамики, отмечавшейся большую половину торгов четверга, перешла к росту вечером. Надежды на умеренно-мягкую денежно-кредитную политику ФРС США в 2019 году поддерживают нефтяные котировки.

Попытки роста американских фондовых индексов в начале торгов в Америке также создавали благоприятный фон для рынка акций РФ перед закрытием.

В лидерах роста оказались префы "Башнефти" (+5,4%), акции "Магнита" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3%), "Полюса" (+2,6%). В лидерах снижения — акции "Ростелекома" (-3,2%), "Распадской" (-0,4%), "Акрона" (-0,3%), Polymetal (-0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Бумаги нефтегазового сектора пользуются спросом на фоне роста рублёвых цен на нефть, отметил Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер". Акции отдельных ритейлеров могли получить поддержку от данных по продовольственной инфляции, которая в декабре 2018 года обогнала общий уровень цен и составила 4,7% в годовом исчислении, добавил он.

На вечерней сессии ожидается снижение фьючерса на индекс Мосбиржи, оценил Нигматуллин.

Завтрашняя динамика российского рынка акций может оказаться нейтрально-негативной, так как на внешних площадках все ключевые события, в том числе переговоры между КНР и США отыграны, а вопрос об отмене санкций против "Русала" может быть вновь отложен, считает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".