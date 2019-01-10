МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Рубль вечером теряет позиции к доллару и стабилен к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе в район 1,15 доллара.

Неуверенная динамика рынка нефти не дает рублю продолжить рост.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.31 мск повышался на 24 копейки — до 66,99 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 77,09 рубля.

РУБЛЬ — ПОКА МИНУС

Рубль снижался против доллара и стабилизировался к евро вечером, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в район 1,15 доллара.

Определенное давление на курс евро оказывает статистика из Франции. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране в ноябре минувшего года сократился на 1,3% в месячном исчислении после роста на 1,3% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали, что динамика показателя была нулевой в отчетном периоде.

Рынок нефти демонстрирует неуверенную динамику, оставаясь около уровня 61 доллар за баррель сорта Brent. Давление на нефтяной рынок оказывают опасения переизбытка предложения нефти в текущем году. В данном контексте участники торгов обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым добыча нефти в стране на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне предыдущей недели в 11,7 миллиона баррелей в день.

В итоге, доллар вечером повышался к рублю на 0,4%, евро почти не менялся. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,1 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В последние несколько торговых сессий пара доллар-рубль борется за уровень 67, закрепление под которым может открыть дорогу в район 66, в противном случае курс вновь может протестировать отметку 68 рублей за доллар, оценил Сергей Дроздов из ГК "Финам".

На данный момент настроения инвесторов на рынке позитивны на ожиданиях смягчении риторики ФРС США и достижении соглашения США с Китаем, рассуждает Дмитрий Нечаев из компании "НПФ Согласие".

"Также поддержку рублю оказывают позитивные настроения на рынке нефти и увеличившийся риск-аппетит инвесторов. Однако на данный момент рост отечественной валюты ограничивает ожидаемые покупками валюты на рынке со стороны Центрального Банка РФ. С технической точки зрения пара доллар/рубль на данный момент находится около своего уровня поддержки – 67 и на следующей неделе будет консолидироваться в диапазоне 67,7-66,95. Пара евро/рубль будет находиться в диапазоне 78,0-77,2", — оценил он.