МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Стоимость биткоина в четверг вечером падает на 10%, криптовалюта потеряла всю свою прибыль с начала года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 20.41 мск биткоин дешевел на 9%, до 3,671 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 9,7% — до 3,579 тысячи долларов, при этом ранее в ходе торгов падение превышало 10%.

Стоимость других популярных криптовалют падает ещё более стремительно: Ethereum — на 15,62%, до 127,54 доллара, Ripple — на 10,01%, до 0,3297 доллара, Bitcoin Cash — на 15,86%, до 134,27 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 122,231 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

Аналитикам не удалось выделить конкретные факторы падения биткоина. "Нет реальной причины для такого падения, ни технической, ни фундаментальной", — сказал телеканалу CNBC старший аналитик eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan).

"Эта динамика, похоже, является откатом после скачка, который произошел в воскресенье днем", — добавил Гринспен. По итогам воскресенья дневной прирост цены биткоина составил 5,71%, в ходе тех торгов криптовалюта превысила отметку в 4 тысячи долларов впервые с 25 декабря.