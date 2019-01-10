МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили торги четверга преимущественно ростом, инвесторы оценивали комментарии президента США Дональда Трампа о торговых переговорах с Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,52%, до 6942,87 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 10921,59 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,16%, до 4805,66 пункта.

Двусторонние переговоры КНР и США на уровне заместителей министров по торгово-экономическим вопросам стартовали в понедельник, они были запланированы на 7-8 января, однако продолжились и 9 января. В четверг агентство Рейтер сообщило, что президент США Дональд Трамп назвал эти переговоры очень успешными.

"Утверждение Трампа о том, что США добились "огромного успеха" в переговорах с Китаем, нужно воспринимать с долей скептицизма, но тот факт, что переговоры продлились так долго, указывает на изменение риторики обеих сторон", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего рыночного аналитика IG Джошуа Махони (Joshua Mahony).

Французский индекс CAC 40 снизился по итогам торгов четверга на фоне слабой внутренней статистики. Согласно официальным данным, объем промышленного производства в стране в ноябре минувшего года сократился на 1,3% в месячном исчислении после роста на 1,3% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали, что динамика показателя была нулевой в отчетном периоде.