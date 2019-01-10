МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара в четверг вечером растет к мировым валютам, трейдеры находятся в ожидании определенности относительно бюджета США, торговых отношений Пекина и Вашингтона, выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,15 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,154 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,34 иены за доллар со 108,15 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,31%, до 95,51 пункта.

"Инвесторы находятся в режиме ожидания. Рынок ждет разрешения торгового конфликта (США и КНР — ред.), возобновления работы американского правительства и соглашения по Brexit — трех факторов, которые удерживают рынок в состоянии анабиоза на данный момент", — сказал агентству Рейтер аналитик FX Asset Management Борис Шлоссберг (Boris Schlossberg).

При этом ФРС США в протоколе декабрьского заседания, опубликованном в среду, обозначила, что из-за волатильности фондовых рынков и растущей политической и экономической неопределенности масштабы и сроки ужесточения монетарной политики "стали менее ясными".

Поддержку доллару оказывает статистика по рынку занятости США. Министерство труда страны сообщило ранее в четверг, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 5 января, уменьшилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 225 тысяч.