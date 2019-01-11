МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром снижается к большинству мировых валют после заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск курс евро к доллару рос до 1,153 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1497 доллара. Курс доллара к иене снижался до 108,34 иены за доллар со 108,42 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 95,34 пункта.

В центре внимания рынков оказались заявления главы ФРС США, сделанные на заседании Экономического клуба в Вашингтоне. По словам Пауэлла, регулятор может быть более терпеливым и гибким в своей дальнейшей кредитно-денежной политике, учитывая стабильную инфляцию. Из этого рынки сделали вывод, что регулятор может повременить с дальнейшим повышением базовой ставки.

В 2018 году ФРС повышала ставки четыре раза. При этом в конце декабря регулятор изменил прогноз по повышению базовой ставки в 2019 году — вместо трех теперь планируется два повышения.

При этом эксперты не ожидают дальнейшего значительного снижения американской валюты. "Рынок почти отыграл возможность того, что ФРС не будет дальше повышать ставку. Чтобы курс доллара опускался дальше, рынок теперь должен ожидать снижения ставки. Я не думаю, что это может произойти", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сен (Sim Moh Siong).