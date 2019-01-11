МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,03% — до 6,41 доллара, "Лукойла" — росла на 0,65%, до 77,16 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,11%, до 176,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,42%, до 4,78 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 1,57%, до 26,57 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,25% — до 1,19 доллара, Сбербанка — опускалась на 0,33%, до 11,96 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,12%, достигая 17,08 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,05% — до 19,99 доллара, "Северстали" — росли на 0,1%, до 14,45 доллара, НЛМК — увеличивались на 0,92%, до 23,04 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,26% — до 14,37 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,54%, до 3,23 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,28% — до 2,46 доллара.