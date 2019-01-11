МОСКВА, 11 янв — Dow Jones. Мировые фондовые рынки в пятницу немного повышаются. Ведущие мировые индексы могут зафиксировать очередной существенный недельный прирост.

Stoxx Europe 600 на торгах утром добавил 0,3%, а с начала недели набирает 1,9%. Нефтегазовый сектор сегодня возглавил повышение. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,1% до 62,35 доллара, а с начала недели – почти на 9%.

Гонконгский Hang Seng по итогам сессии поднялся на 0,55%, а японский Nikkei – на 1% в преддверии длительных выходных. За всю неделю оба индекса прибавили чуть более 4%.

Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,1%. До этого индекс рос в течение пяти сессий подряд, а с начала недели поднялся на 2,6%.

Улучшение настроения на фондовых рынках в январе связано с заверениями ФРС в том, что при необходимости она готова корректировать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а также с надеждами на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем, повышением цен на нефть и признаками благоприятного состояния американской экономики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в Вашингтоне в четверг подтвердил готовность центробанка проявить гибкость в повышении процентных ставок. Вице-председатель центрального банка Ричард Кларида отдельно заявил, что низкая инфляция должна предоставить ФРС возможность проявить терпение при повышении ставок в будущем.

"По существу, ФРС настроена не агрессивно, а экономика по-прежнему сильна – это позитивные новости для рынков", – пояснил Томас Костерг, старший экономист Pictet Wealth Management.

Согласно данным CME Group, инвесторы в настоящее время оценивают вероятность одного или нескольких дополнительных повышений ставок к концу июня примерно в 18% по сравнению с 45% в декабре.

Это привело к понижению доллара, что поддержало восстановление цен на активы на развивающихся рынках и сырьевых товаров. Кроме того, это смягчило опасения инвесторов насчет мировой экономики.

"Главный вопрос теперь заключается в том, оправдает ли экономический рост ожидания, и приведет ли он к улучшению корпоративных прибылей", – добавил Костерг.

Неопределенность вокруг внешней торговли в последние недели давит на макроданные по мировой экономике и привела к тому, что аналитики резко снизили прогнозы по прибыли компаний на следующий год.

По данным FactSet, прибыль компаний из S&P 500 за 4-й квартал 2018 года, как ожидается, выросла на 12%. В июле прогнозировался рост на 18%.

При этом инвесторы в последние недели более оптимистично оценивают перспективы внешней торговли. После торговых переговоров, прошедших на этой неделе в Пекине, власти Китая и США готовятся к переговорам на более высоком уровне. Старший советник президента Си Цзиньпина по экономической политике в конце января должен посетить Вашингтон.

"Оценки по прибыли были значительно снижены в ожидании торговой войны, – отметил Майк Томпсон, директор S&P Investment Advisory Services. – Теперь, на этих уровнях, легче проявлять оптимизм, и (ситуация с экономикой и денежно-кредитной политикой) прояснилась". Он ожидает, что прибыль американских компаний сильно превзойдет прогнозы, когда фирмы на следующей неделе начнут отчитываться о результатах за 4-й квартал.

В настоящее время общий коэффициент цена/будущая прибыль по индексу S&P 500 составляет 15х против 18,6х годом ранее.

— Автор Riva Gold, riva.gold@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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