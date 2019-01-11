МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу растет на фоне попыток нефти выйти на уровень 62 доллара за баррель сорта Brent.

Основные российские биржевые индексы продолжают обновлять максимумы 2019 года.

К 14.25 мск рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,3% — до 2442 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1149 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

РОСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российский фондовый рынок в пятницу днем продолжил расти, отыгрывая сохранение спроса на рисковые активы на мировых финансовых площадках. Так, основные фондовые индексы США на торгах четверга повысились на 0,4-0,5%. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу также в основном выросли – на 0,4-1%. Западноевропейские рынки демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,5%.

Рынок нефти пытается выйти на уровень 62 доллара за баррель сорта Brent впервые с 13 декабря прошлого года. Росту цен на нефть способствует увеличение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне ослабление торговых опасений.

Китай и США на этой неделе провели трехдневные торговые консультации, в рамках которых, согласно заявлению китайской стороны, "заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов". В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, вероятнее всего, прибудет в январе в Вашингтон для продолжения торговых переговоров.

Поддержка приходит и от сообщений EPFR о том, что инвесторы за неделю по 9 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ) 137 миллионов долларов – максимум с апреля 2018 года.

В лидерах роста – акции "Русала" (+4,8%) и ГДР En+ (+7,5%), дорожающие на фоне заявлений министра финансов США, который после встречи с конгрессменами в четверг подтвердил намерение своего министерства снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". На этом же растут и низколиквидные бумаги "ГАЗа" (+4,3%).

Также дорожают акции "Ленты" (+3,4%), "Мечела" (+2,6%), "Мосбиржи" (+2,4%), "Ростелекома" (+1,5%). В лидерах снижения – префы "Башнефти" (-1,7%), "Татнефти" (-0,9%), акции "Полюса" (-0,8%), Polymetal (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине дня выросли до максимумов с начала декабря прошлого года, и внешний фон остается умеренно благоприятным для краткосрочных "быков", считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"В минфине США подтвердили планы смягчить позиции в адрес "Русала" и аффилированных компаний, а нефтяные цены поднимаются все выше", — добавила она, говоря о факторах динамики индексов.

Нефтяной рынок будет оказывать дополнительный стимул для роста основных российских фондовых индексов, считает Гайдар Гасанов из компании "Международный финансовый центр".

"Впрочем, стоит ожидать коррекцию рынка вниз в связи с частичной фиксацией прибыльных позиций крупными инвесторами", — добавил он.