МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний завершили торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,34%, до 6,39 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,23%, до 176,9 доллара, "Лукойла" — на 0,97%, до 77,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,25%, до 4,75 доллара, "Газпром нефти" — на 0,93%, до 26,75 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 1%, до 20,2 доллара, НЛМК — на 0,79%, до 23,01 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,14%, до 14,41 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,76%, до 1,18 доллара, Сбербанка — на 1,29%, до 11,84 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 1,17%, до 16,9 доллара.

Цена расписок "Магнита" уменьшилась на 0,38%, до 14,28 доллара, "Ленты" — выросла на 1,69%, до 3,3 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 2,44%, достигнув 2,52 доллара.