МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара в пятницу вечером слабо снижается к мировым валютам, трейдеры отыгрывают данные о замедлении инфляции в США и комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) о перспективах повышения процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1482 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1498 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 108,4 иены за доллар со 108,42 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 95,52 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на данные министерства труда США по росту потребительских цен в стране. Инфляция в США в декабре замедлилась до 1,9% в годовом выражении с 2,2% в ноябре, а в месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1% против нулевой динамики месяцем ранее.

"ФРС примет это как еще одно доказательство того, что ценовое давление нарастает медленнее, чем некоторые полагали", — приводит агентство Рейтер слова старшего экономиста Aberdeen Standard Investments Джеймса Макканна (James McCann) "Эти данные, безусловно, подтверждают целесообразность решения ФРС быть более осторожной в отношении повышения ставки", — считает аналитик.

Федрезерв в опубликованном в среду протоколе декабрьского заседания признал растущие риски для темпов повышения базовой ставки в стране, а глава регулятора Джером Пауэлл в четверг на заседании Экономического клуба в Вашингтоне подтвердил, что теперь ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.