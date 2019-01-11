МОСКВА, 11 янв —ПРАЙМ. Рубль вечером стабилен к доллару и слегка повышается к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,15 доллара.

Данные Минфина об объемах покупки валюты в январе-феврале оказались минимальными с апреля 2018 года, что поддержало оптимизм рублевых "быков", отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.04 мск снижался на 3 копейки — до 66,88 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 76,79 рубля.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ К РОСТУ

Рубль стабилизировался вечером против доллара и повышался к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе ниже уровня 1,15 доллара.

Рынок нефти в течение большей части торгов пытался выйти на уровень 62 доллара за баррель сорта Brent впервые с 13 декабря прошлого года. Росту цен на нефть способствует увеличение интереса инвесторов к рисковым активам на фоне ослабления торговых опасений. Впрочем, к вечеру нефть плавно сползла вниз, не уменьшив существенно интереса инвесторов к российским активам.

Курс рубля к основным резервным валютам не отреагировал на сообщение Минфина РФ об объемах покупки валюты в январе-феврале. Согласно бюджетному правилу он составит 265,8 миллиарда рублей, а ежедневные покупки с 15 января по 6 февраля составят 15,6 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.

Впрочем, тот факт, что объявленный объем – минимален с апреля 2018 года, добавляет надежд на устойчивость рубля, несмотря на начало на следующей неделе покупок валюты Центробанком для Минфина на рынке, говорят эксперты.

В итоге, доллар вечером почти не менялся к рублю, евро снижался на 0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,05 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Медведям" пока удается удерживать американскую валюту ниже сопротивления, расположенного на уровне 67 рублей, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в последние сессии доллар предпринимал безрезультатные попытки отыграть этот уровень и вернуться выше. Все это говорит в пользу возможности продолжения негативной динамики в паре USD/RUB, целью которой может выступить уровень 65", — оценил он.

С учетом крайне низких цен на нефть в декабре, анонсированные сегодня объемы закупки валюты для Минфина будут весьма скромными, рассуждает Алексей Коренев из группы компаний "Финам".

Более того, налоговый период, начало которого придется на следующую неделю, сгладит последствия даже столь скромного присутствия (с покупками валюты) регулятора на рынке, добавил он.