МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в понедельник проведет заседание по иску доверительного управляющего пенсионными резервами НПФ "Будущее" — компании "Конкорд управление активами" — о взыскании с Промсвязьбанка (ПСБ) более 13,9 миллиарда рублей.

Истец требует взыскать с кредитной организации суммы размещенных в ней депозитов вместе с процентами по депозитам и процентами за пользование чужими денежными средствами. Изначально сумма иска составляла более 13,8 миллиарда рублей, но впоследствии истец увеличил ее за счет набежавших процентов. Суд одновременно рассматривает встречный иск ПСБ о недействительности депозитных договоров.

На предыдущем заседании в ноябре представители сторон сообщили, что продолжаются переговоры о мирном урегулировании спора. По словам представителя истца, на тот момент не были "урегулированы некоторые вопросы по предполагаемому мировому соглашению".

Представитель "Конкорда" ранее пояснял в суде, что у компании было заключено соглашение с банком, в рамках которого истец периодически открывал в ПСБ депозитные счета. Но в связи с изменением с 15 декабря 2017 года кредитного рейтинга ПСБ управляющая компания НПФ решила истребовать депозиты, так как банк перестал отвечать критериям надежности кредитных учреждений, в которых допускается размещение пенсионных средств.

Представитель ПСБ заявил, что 14 декабря 2017 года, накануне объявления о санации банка, на бирже прошли сделки по продаже миноритарных пакетов акций ПСБ самому банку, в том числе более 10% акций, принадлежавших НПФ "Будущее", позже в тот же день были внесены депозиты. По мнению представителя ПСБ, денежные средства вносились для того, чтобы банк имел возможность оплатить этими деньгами покупку своих акций (сумма сделки около 16,5 миллиарда рублей), так как собственными средствами он не располагал. Как заявил ответчик, членом совета директоров ПСБ в тот момент был Дмитрий Минц, сын Бориса Минца, в то время бенефициара финансовой группы "Будущее", в которую входит НПФ "Будущее".

По состоянию на 29 ноября, до объявления о санации ПСБ, братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" — 10%, НПФ "Сафмар" — 6,19%, НПФ "Доверие" — 3,81%. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. O1 Group Минца в сентябре объявила, что принадлежавшие ей ФГ "Будущее", объединяющая четыре НПФ, и O1 Properties, владеющая портфелем из 15 бизнес-центров в Москве, перешли к кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited.