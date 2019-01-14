МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после слабой статистики по торговле из Китая, которая усилила опасения за экономику страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.44 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94% — до 59,91 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,95% — до 51,11 доллара за баррель.

Давление на настроения инвесторов в понедельник оказывает негативная статистика из Китая. По официальным данным, объем экспорта КНР снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, что является самым существенным снижением за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики при этом ждали роста экспорта на 3%, а импорта — на 5%. Рынки расценили данную статистику как новый признак ослабления второй по величине мировой экономики, что может негативно отразиться на спросе на нефть.

Аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen) сказал агентству Рейтер, что наблюдающееся в последнее время ухудшение экономических перспектив от США до Европы и Китая, вероятно, ограничит потенциал роста фьючерсов на нефть отметкой 64 доллара за баррель для марки Brent и 55 долларов — для WTI.