МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Цена золота в понедельник утром растет на фоне снижения курса доллара, вызванного сигналами Федеральной резервной системы (ФРС) США о смягчении монетарной политики, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,35 доллара, или 0,1% — до 1290,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась при этом на 0,31% — до 15,6 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 95,59 пункта.

Как отмечает старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), слабость доллара после сигналов от ФРС способствует росту цен на золото. "Рынок чувствует, что позиция ФРС изменилась и стала более умеренной. В результате мы наблюдаем ослабление доллара несколько сессий подряд", — сказал эксперт агентству Рейтер.

ФРС в опубликованном на прошлой неделе протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.

Ожидания смягчения денежной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара, что позитивно отражается на стоимости золота. Дешевый доллар делает покупку драгметалла более привлекательной для держателей других валют.